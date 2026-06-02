2026年7月18日(土)～9月6日(日)にGMOアリーナさいたま1階特設会場にて『行方不明展さいたま2026』を開催することが決定しました。本展は、ホラー作家・梨、ホラークリエイティブカンパニー・株式会社闇、テレビ東京プロデューサー・大森時生という気鋭のクリエイターチームが手がける、「フィクションの行方不明」をテーマにした全く新しい体験型展示イベントで