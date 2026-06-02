40代以降は、天候や座りっぱなしの時間、運動不足の影響で“巡りの悪さ”が脚に出やすいもの。そして、むくみ感や重だるさが続くと、下半身のシルエットまで変わって見えることもあるでしょう。そこで今回は、股関節まわりを大きく動かしながら下半身全体を伸ばせるヨガの基本ポーズ【ローランジ＆ハイランジ】を紹介します。“巡りやすい脚”へ整えていく感覚で取り入れてみてください。【STEP１】脚を大きく前後に開く四つん這い