【ファミリーマート「巨大オールスター祭」】 実施期間：6月2日～ ファミリーマートは、ファミリーマート各店舗にて「巨大オールスター祭」を6月2日より開催する。 「巨大オールスター祭」は視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を販売する取り組みで「お値段そのまま45%増量作戦」な