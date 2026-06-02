１日のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第７話で、主人公・茉莉（黒木華）の対立陣営が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」を彷彿とさせる?名コンビ?で話題となっている。東京都知事選にスナックママのあかり（野呂佳代）を擁立する茉莉の陣営では、選挙準備が着々と進む。目論むのは、秘書だった自分をクビにして親子の縁も切った父の鷹臣（坂東彌十郎）が幹事長を務める与党・民政党の候補を破って当選すること。相手は、幼な