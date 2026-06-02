あきんどスシローは6月3日より、全国のスシローにて「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」を開催することを発表した。6月に創業月を迎えることから、利用者に年に一度の大きな感謝を込めて実施されるイベントだという。また、おすしとともにお得に楽しめるよう、6月3日〜23日の期間中に対象のソフトドリンクを半額で提供するとのことだ。「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」○「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2