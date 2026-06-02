PayPay証券は、米宇宙開発企業SpaceX（スペースエクスプロレーション・テクノロジーズ）が米NASDAQ市場へ上場した場合、上場日当日から同社株式の取り扱いを開始する予定であると発表した。SpaceX株の取り扱い開始予定を発表同社によると、PayPay証券アプリからSpaceX株を100円から購入できる予定。取扱開始日は上場日当日を予定しており、PayPay証券アプリで取引可能となる。○SpaceX株を100円から購入可能PayPay証券では、米国株