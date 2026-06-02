2026年5月30日から台湾で開催されているコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」にあわせて、NVIDIAはArmベースの新型SoC「RTX Spark」を発表しました。NVIDIAはこのRTX Sparkを搭載したノートPCをMicrosoft・ASUS・MSI・HP・Lenovo・Dellと共同で開発したことを明らかにしています。このうち、いくつかのデバイスについてはすでにスペックや販売時期などの情報が一部公開されています。Slim Laptops & Small Desktops |