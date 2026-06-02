インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で23位だったキミー・レポンド（スイス）が、2日までにインスタグラムを更新。同五輪の男子で7位に入ったスケーターとの情熱的な写真を公開し、ファンの視線が集中した。レポンドは、ミラノ・コルティナ五輪男子で7位だったアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）と共同でインスタグラムを更新した。「モーリシャス」とつづり、夕暮れをバックに手を回す情