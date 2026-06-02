Airbnbで自宅を民泊として貸し出している人物が、カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置くロボット企業のThe Bot Companyを相手取り訴訟を起こしました。この人物によると、ロボット企業が家の中で家事用ロボットをテストしていた疑いがあるとのことです。Case Informationhttps://webapps.sftc.org/ci/CaseInfo.dll?CaseNum=CSM26871649Allegedly trashing Airbnbs to test robots puts startup in legal trouble - Ars Tec