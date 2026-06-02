見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第47回）が2日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）による授業を経て、ゆき（中井友望）が大きな決断を下すと、ネット上には驚きの声が相次いだ。【写真】涙のハグ・・ゆき（中井友望）を抱きしめるりん（見上愛）たち小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆきは深い悲しみ