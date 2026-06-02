【モデルプレス＝2026/06/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴が6月1日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。東京ドームで開催された嵐のラストライブを振り返った。【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット◆浮所飛貴、嵐のラストライブ振り返る5月31日に行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』