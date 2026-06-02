元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈の衣装ショットが話題だ。１日にインスタグラムで「我が人生愛嬌一本でございます！！(急に何)お渡し会ありがとうございました最高の一冊を皆さんに届ける事ができて幸せです！！そしてお前はいつまでＶｉＶｉに世話になるんだってくらい今回もご協力要請をしまして承諾してもらって感謝です！」とつづり、写真集「あんな」について触れた。「厳しいでお馴染みの小野ふみやと編集長が