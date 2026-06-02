松浦亜弥が、自身のデビュー25周年という記念すべき節目に、同じく誕生25周年を迎えた春日井製菓のノンシュガーのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CMに出演。本日6月2日（火）より配信される新CMでは、松浦がレコーディングスタジオで爽やかな歌声を披露するほか、夏ならではの新しい楽しみ方を提案している。発売25周年という節目を迎えた「キシリクリスタル」が大切にしたのは、これまでの歩みを振り返ること以上に、「今の毎日