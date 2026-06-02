馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はロゴタイプが勝った２０１６年の安田記念を取り上げる。国内外でＧ１・４連勝中だった絶対王者モーリスの快進撃を止めた「番狂わせ」が非常に印象的な一戦だ。鮮やかな逃走劇で打ち崩した。田辺に導かれ先頭で直線を迎えたロゴタイプが、ただ一頭、ラチ沿いぎりぎりの最内を突き進む。右ムチに応えて脚を伸ばすたびに、スタンドからのどよめきが大きくな