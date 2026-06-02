「内閣広報室試行アカウント」が2026年6月1日、試行期間の終了を報告した。翌2日には「内閣広報官（色々投稿試し中）」と名称を改め、活動の続行を明かした。「総理の近くから見る総理の姿」、「より柔軟にタイムリーに発信」内閣広報室試行アカウントは5月1日、「首相官邸公式アカウントに加え、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに発信するため」として、5月1日から6月1日の1か月間、「試行的