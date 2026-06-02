近場で夏のおでかけ先を探しているナゴヤドット読者の皆様へ。 愛知県飛島村に、家族でブルーベリー狩りが楽しめる観光農園『ブルーベリーフィールド飛島(Blueberry Field Tobishima)』が6月27日(土)にグランドオープン。 名古屋市中心部から車で30分以内というアクセスの良さで、もちろん駐車場完備。 気軽に自然体験を楽しめる新スポットとして注目を集めそうですね！ただ今、公式サ