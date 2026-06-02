J3福島の清水一雅「手ごたえがあった試合でした」明治安田J2・J3百年構想リーグは6月1日、青森県八戸市のプライフーズスタジアムでプレーオフ第1戦が行われ、J3福島がJ2八戸に1-0で競り勝った。前戦から先発6人を変えた福島が前半23分のFW清水一雅（24）の先制ゴールを守り切って今季2度目の完封勝ち。第2戦は7日、ホームにJ3のFC琉球を迎えて行われる。FWカズ（三浦知良、59）はベンチ入りしなかった。「あまり、うちらしくない