巨人でのプレー経験のない球団史上初の監督として注目を集めるのが、橋上秀樹監督代行（60）である。阿部慎之助前監督とは同郷である千葉県出身。安田学園高の先輩、後輩の関係でもあり、「参謀役」として作戦面でサポート。今季からは攻撃面を統括するオフェンスチーフコーチに就任していた。【もっと読む】巨人・坂本勇人「引退→即監督就任」に現実味橋上監督代行は1983年のドラフト3位でヤクルトに高卒入団。野村克也監督