リカルド・マンガスがバカンス先のミラノで守田英正のユニフォーム姿を披露ポルトガル1部スポルティングに所属するポルトガル人DFリカルド・マンガスがバカンス先のイタリア・ミラノで同僚の日本代表MF守田英正のユニフォーム姿を披露した。マンガスは左サイドバックとしてプレーするポルトガル人プレーヤー。今季開幕前にスポルティングに加入し、今季は公式戦23試合で2得点を記録した。28歳のDFはシーズンオフを利用して、