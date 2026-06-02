カトリック国家ポーランドで「地獄行きバス」と呼ばれた666番バスが、3年ぶりに再び運行される。先月30日（現地時間）、ユーロニュースによると、ドイツに本社を置く高速バス会社フリックスバス（FlixBus）は、今年の夏、ポーランド南部のクラクフから首都ワルシャワを経て、バルト海沿いのリゾート地ヘル（Hel）を結ぶ路線を新設し、666番と名付けた。ヘルへ向かう666番路線は、かつてポーランドの地域高速バス会社PKSグディニャ