北朝鮮が、自国領土を紹介する中国語版の地図や電子書籍から独島（ドクト、日本名・竹島）の表記を削除したことが確認された。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が推進してきた「敵対的な二国家」路線が反映されたのではないかとの見方が出ている。共同通信は1日、北朝鮮が昨年発刊した中国語版地図や領土関連の電子書籍から、独島の表記が消えていることを確認したと報じた。これまで北朝鮮は韓国と同様に独島を自国領土だと