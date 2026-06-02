５月３１日、国家級無形文化遺産「十竹斎木版水印技芸」の代表的伝承者、魏立中（ぎ・りつちゅう）さん（左から３人目）に技術を教わる児童ら。（杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社杭州6月2日】中国浙江省杭州市の杭州青少年活動センター総合棟で5月31日、民間芸術作品展の関連イベントが開かれ、剪紙（せんし＝切り絵細工）や面塑（しんこ細工）、刺しゅうなどさまざまな手工芸品が展示された。無形文化遺産の伝承者が西