思春期のいじめ被害の経験は、その後の人生における心身の健康に対して、深刻かつ長期的な悪影響を及ぼすことは知られているが、どのような仕組みで心の不調につながるのかについては、十分に解明されていない。研究チームは、心身の健康に影響を及ぼす可能性が指摘されている、糖とタンパク質や脂質などが反応して生じる終末糖化産物の1つ、ペントシジンという物質に着目、思春期のいじめ被害の経験が、その後の心の不調につなが