格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、ジゼルのK-POPアイドルとしてデビューするまでの意外な裏話を明かした。【動画】「実はK-POPに興味なかった」aespa・ジゼルの“大学合格→アイドルの道”への真実SHIHOは、動画で「いつ自分で夢を決めたの？」とジゼルに質問。これにジ