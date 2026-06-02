退所を巡って所属事務所と主張の食い違いが起きている女優尾碕真花（25）が2日、自身のインスタグラムを更新。退所報告にいたった経緯を説明した。尾碕は前日1日に、5月31日付でデビューから14年間所属したオスカープロモーションを退所したと発表。これを受けてオスカープロモーションは、尾碕の代理人である弁護士から退所意思の通知があったことを認めた上で「専属マネジメント契約は現在も契約期間中」と退所の事実を否定。了