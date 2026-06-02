テレビ朝日では、きょう2日午後7時から『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』を放送する（※一部地域を除く）。『プラチナファミリー』では、室町幕府を開いた将軍・足利尊氏の子孫で、29代目にあたる義徳さんが登場する。【写真】29代目・足利尊氏の子孫がテレビ出演京都で暮らす義徳さんは滋賀県の大手メーカーに勤務。足利の名を受け継ぐ義徳さんは、周囲がそのルーツに気づくこともあったそう。自身も幼少期、