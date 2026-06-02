テクノユニット、電気グルーヴのピエール瀧（59）が、1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。“キングカズ”出現の衝撃を振り返った。この日は同じ静岡県出身のハリウッドザコシショウ（52）とトーク。長く活躍する同郷の著名人について語り合う中、瀧は「とんでもないのがいた。キングカズ。だってあの人まだ現役でやってんのよ？」とJ3福島ユナイテッドFCの三浦知良の名前を挙げた。また「学年で