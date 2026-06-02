讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味として「もも風味」をきょう2日から全国の丸亀製麺で販売する。【写真】スイーツに大変身！「丸亀うどーなつ」ひんやりアレンジ3種類「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数が2600万食を突破している。『丸亀う