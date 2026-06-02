ロックバンドSUPER BEAVERのボーカル渋谷龍太（39）が2日までにXを更新。ドラムス藤原"37才"広明の“脱退”および、新メンバーの加入を報告した。渋谷は【メンバー脱退のお知らせ】とし、「昨日5月31日をもちまして、ドラムの藤原"37才"広明が脱退致しました」と報告。「ようやく二十一周年を迎え、彼なりのけじめとご理解頂けると幸いです」と呼びかけた。続けて「今後の我々の活動ですが、本日、藤原"38才”広明が加入することと