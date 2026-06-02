◇ア・リーグホワイトソックス６―９ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に「9番・右翼」で5戦連続先発出場。4打数1安打と、3戦連続安打となる二塁内野安打を5回第3打席にマークした。8回には守備でライナー性の打球をスライディングキャッチする美技も披露。チームは6―9で敗れ連勝は5で止まったが、背番号51が持ち味を生かすプレー