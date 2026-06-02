元乃木坂46で女優山下美月（26）が、6月10日にプロ野球西武の本拠地ベルーナドームで、セレモニアルピッチを行うことが2日、発表された。山下が7月に主演する舞台「成瀬は天下を取りにいく」は、主人公がライオンズのユニホームを着ているというキャラクターであることから、実現したもの。山下は「ベルーナドームが地元から近く、幼少期によく家族と観戦をした思い出がある場所で、セレモニアルピッチをさせていただけるのをとて