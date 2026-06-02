米歌手テイラー・スウィフト（36）が、ディズニー＆ピクサーの大ヒット映画「トイ・ストーリー」シリーズ第5弾となる最新作のために新曲を書きおろしたことが明らかになった。スウィフトは、自身のSNSを更新して「I Knew it, I Knew You」というタイトルの楽曲が、19日に公開される「トイ・ストーリー5」のサウンドトラックに収録され、5日にリリースされることを発表した。スウィフトは「5歳の時にオリジナルの『トイ・ストーリー