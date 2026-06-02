愛犬におすすめな『知育ゲーム』 1.どーっちだ？ 飼い主の左右どちらかの手の中におやつを隠し、犬に両手を差し出してどちらにおやつが入っているか当てさせます。 左右交互に続けていくと両手におやつのニオイがつき、犬は当てるのが難しくなってきます。道具を用意する必要がなく狭い場所でもできるので一番簡単なゲームです。 2.おやつ探し タッパーや紙コップなどの小さい容器を２