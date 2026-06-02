料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。新緑が眩しい季節、この時期にぴったりな食材カブとグレープフルーツの2つを使った、爽やかなサラダをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらカブとグレープフルーツのサラダを作るのにかかる時間約20分カブとグレープフルーツのサラダのカロリー約130kcal／1人分爽やか！カブとグレープフルーツのサラダ新緑が眩しい季節、この時期にぴったりな食材カブとグ