おうちで和風メニューを作るとき、「なんだか味がぼんやりする…」ということ、ありませんか？ダイソーなら、だしの旨味をしっかり感じられる本格派の白だしが100円で手に入ります。ちょこっと使うだけで、いつもの卵料理や煮物、お吸い物もお店のような味わいに♡使い切りやすいサイズ感も便利なポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワダカン 昆布つゆ白だし価格：￥108（税込）内容量：300ミリリットル