日本道路交通情報センターによりますと、きょう（2日）午前10時20分ごろ、岡山市中区平井の国道2号で大型トラック2台と軽自動車など車4台が絡む事故がありました。 【現場の画像を見る】大型トラック2台と軽乗用車1台、乗用車1台の多重事故【国道2号】 消防によりますと、きょう午前10時20分ごろ「トラック2台と車2台の多重追突事故が発生した」と通報があり、救急車や救助車など7台が現場に向かい、救助活動が行っている