SNSで人気の週末作り置き冷凍弁当は、仕事で疲れてへとへと…というときに便利。そんな作り置き弁当の保存にぴったりなアイテムを、ダイソーで発見しました！ご飯をしっかり分けられる、仕切りが付いた便利な容器。冷凍も電子レンジも食洗器もOKで、家事が楽になります。限界なときは便利グッズに頼っちゃいましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミールプレップ容器 sikiri2価格：￥110（税込）サイズ（約）：208×1