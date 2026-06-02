ダイソーで見つけた植木鉢のクオリティが高くて驚きました！小さな観葉植物や、多肉植物の寄せ植えにちょうどいいサイズ。排水穴も付いているので安心です。シンプルながらデザインも凝っていて、お部屋に馴染みやすく、それでいて程よい遊び心をプラスしてくれますよ！これが200円で買えるなんてコスパが良すぎます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：植木鉢（トイ・ストーリー）3号 9cm価格：￥220（税込）販売ショ