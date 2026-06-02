不二家洋菓子店が、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と、2026年6月1日から30日の期間限定でコラボレーション。コラボ商品を発売するほか、店頭のペコちゃん人形や店内もポムポムプリンを祝う1カ月となる。※すべて価格は税込み愛されて30年！現代人を癒してくれるポムポムプリンポムポムプリンは1996年にデビュー。こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男