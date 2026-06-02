今年２月から４月にかけ、山形市に住む５０代の男性が、現金１９０万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと山形市の５０代の男性は、今年２月中旬、サイト上に表示された「優良株を教える」という内容の広告から、証券会社のアナリストを自称する人物（LINEアカウント「佐藤○○」）とつながり、株式投資のアドバイスを受けたということです。 その後、男性は「佐藤」から「上昇する株を自動判別する『