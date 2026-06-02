台風6号「チャンミー」は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。その後暴風域を伴ったまま、3日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。 【画像】いつどこで雨が降る？この先の雨･風シミュレーション また、気象庁によりますと、前線が九州、四国を通って日本の南にのびていて、台風の北東側を東進する見込みです。 台風本体と前線の影響で、断続的に“猛