日本戦でベールを脱いだ新ルールが、世界中で話題だ。北中米W杯に臨む森保ジャパンは５月31日、国立競技場で壮行試合を実施。W杯には出場しないアイスランド代表と対戦し、１−０で勝利した。長らくスコアレスが続いたなか、87分に小川航基が挙げた決勝点は、数的優位を活かしてのものだった。日本の得点直前、アイスランドは２枚替えに動くも、投入選手のうち１人のイサク・スナエル・ソルバルドソンはしばらくピッチに入