パラグアイ出身のバジェホは全仏オープンの不規則発言で罰金を科せられた(C)Getty Images現在行われているテニスの全仏オープンで性差別的な発言をしたとしてパラグアイの選手に罰金が課されたと海外メディアが報じている。【動画】大坂なおみのド派手ファッション世界の度肝を抜いた入場シーンをチェック英メディア『Daily Mail』では今回の問題を「テニス選手が性差別の嵐の中心に立ち、フレンチオープン史上最大の罰金を