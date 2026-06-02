ビタミンKの「K」は、ドイツ語で「血液凝固（Koagulation）」の頭文字から名付けられました。怪我をしたときに血液を凝固させる働きや、丈夫な骨を作る働きがある栄養素です。今回は、ビタミンKについてあすけん栄養士が紹介します。【関連記事】納豆の驚くべき効果効能とおいしい食べ方ビタミンKの働き出血を止める切り傷や擦り傷を作ったとき、しばらくすると血液が凝固してかさぶたになります。この血液を固める成分を肝臓で