アイドル活動だけでなく、俳優としても数々の作品で存在感を放ってきた中島健人さん。数ある出演作の中でも、代表作として名前が挙がる作品に注目が集まっています。All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『