ウォードを放出してドジャースは大物獲得を狙うか(C)Getty Imagesドジャースはテオスカー・ヘルナンデスが「左ハムストリングの肉離れ」のため負傷者リスト（IL）入りしたことを受け、28歳の内野手であるライアン・ウォードが今季2度目のメジャー昇格を果たした。【動画】本拠地のファンも興奮！ウォード、待望のメジャー初本塁打をチェックドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ケガ人でも出ない限り、ウォードがメジャ