バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）5538人を対象に「温泉施設が似合う有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】3位：高地優吾（SixTONES）3位は、アイドルグループ・SixTONESの高地優吾（※高ははしごだか）さんでした。温泉ソムリエの資格を所持しており、メディアでのロケ