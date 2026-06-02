コスメ・デ・ボーテは、ジェル風仕上がりのワンコート60秒速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から、ハンズ50周年を記念した限定色を、6月26日に全国のハンズで順次販売する。​ハンズ50周年を記念した限定色「H01 ルミナスミューズ」は、やさしいくすみピンクに多色ラメを重ね、アニバーサリーにふさわしい、上品かつ華やかな輝きを表現した。​ミューズの名の通り、ふとした仕草の中でさりげなく視線を引きつけ