左から：極旨ヤミツキ麺のたれby味ぽん、辛旨ヤミツキ麺のたれby味ぽんMizkan（以下、ミツカン）は、6月1日から順次、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗（一部対象外店舗がある。一部エリア・店舗では、6月1日時点で販売を開始していない場合がある）限定で、新商品「極旨ヤミツキ麺のたれby 味ぽん」「辛旨ヤミツキ麺のたれby 味ぽん」を先行発売した。「味ぽん」ならではのさっぱり感とやみつきになる