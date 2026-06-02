「ウルトラマン」シリーズ60周年を記念したXR（クロスリアリティ）イベント「光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー」が、2026年6月13日〜8月30日の期間（6月は土日のみ）、テレビ大阪1階 多目的ホール（大阪市中央区）で開催される。【画像】光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー各エリアの様子ウルトラマンの故郷「光の国」に、ウルトラヒーローたちの歴史を記録したミュージアムが誕生したという設定。参加